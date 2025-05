Sarah Ferguson: Sie ist sich "sicher" –Elizabeth spricht durch ihre Corgis zu ihr!

Die beiden Corgis, ursprünglich ein Geschenk von Prinz Andrew und Sarah an die Queen, verbrachten bis zu ihrem Tod viel Zeit mit der Monarchin. Nach ihrem Tod kehrten Muick und Sandy in die Royal Lodge in Windsor zurück, wo Sarah und Andrew, trotz ihrer Trennung, weiterhin gemeinsam leben. Sarah teilte mit, dass sie oft das Gefühl habe, die Queen sei noch immer in der Nähe, wenn die Hunde plötzlich bellen, ohne dass ein sichtbarer Grund erkennbar ist: "Wenn sie bellen und weit und breit nichts zu sehen ist, keine Eichhörnchen, dann denke ich, dass die Queen in der Nähe ist." Auch in den sozialen Medien zeigte die Herzogin mit putzigen Posts immer wieder ihre tiefe Bindung zu den Corgis.