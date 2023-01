Prinzessin Kate: Bedrückende Stimmung! Große Sorge um die 41-Jährige

Vermutet wird, dass ihr der böse Streit mit Prinz Harry und Meghan so sehr zusetzt, dass sie keinen Bissen mehr runterkriegt.

In der Netflix-Doku der abtrünnigen Sussexes wurde die Prinzessin nämlich übelst angefeindet. Die Folge: Die sonst so nervenstarke Kate erlitt einen Zusammenbruch, ihr ausgezehrter Körper hatte einfach keine Kraft mehr. Mit einem Rettungswagen soll sie zur Stabilisierung in die Klinik gefahren worden sein. Zum Glück hieß es schon nach kurzer Zeit: aufatmen! Aber trotzdem muss sie den Rat der Ärzte befolgen, endlich wieder vernünftig essen.

Es gibt Menschen, die in solchen Situationen alles in sich hineinstopfen. Kate ist genau das Gegenteil. Stress ist für sie der schlimmste Appetitzügler. Die königlichen Köche versuchten bereits alles. "Es wurde ein Festmahl gekocht, doch nichts half", soll ein Küchenangestellter verraten haben. Nur einen grünen Smoothie hätte die Herzogin ab und an getrunken. Kein Wunder, dass sie so dünn geworden ist!

William ist in großer Sorge um seine Frau. Doch wie soll sie gesund werden, wenn der böse Familienstreit nicht endlich beigelegt wird?

