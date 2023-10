Prinzessin Kate: Gläubiger nicht bezahlt! Jetzt geht es um Millionen

Was Prinzessin Kate mit einem "OnlyFans"-Model zu tun hat? Das liegt vermutlich nicht sofort auf der Hand. Doch die 23-Jährige Britin Molly, erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Familie von Prinzessin Kate!

Westlich von London befindet sich die englische Grafschaft Berkshire in Bucklebury, in der Kates Eltern Carole und Michael Middleton leben. Genau dort hat Molly nun zahlreiche Plakate aufhängen lassen, die eine klare Botschaft an Kates Eltern vermitteln sollen. Der Grund: Die 23-Jährige behauptet, dass sie an ihrem "OnlyFans"-Job Schuld sein sollen.