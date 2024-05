Prinzessin Kate: Herzerwärmend! Diese Worte machen Mut

Es sind nur ein paar Worte, in kindlicher Schrift auf eine Karte geschrieben, die der Prinzessin von Wales neue Kraft schenken. "Du wirst mutig sein, weil ich es war, und du wirst dagegen ankämpfen, wie ich es getan habe." Die klare, aufmunternde Botschaft der kleinen Mila Sneddon dürfte Kate tief berühren, schließlich hat sie eine ganz besondere Verbindung zu dem achtjährigen Mädchen aus Schottland, das vor vier Jahren die erschütternde Diagnose Leukämie bekam.

Das Schlimmste für die Kleine: Da die Corona-Pandemie 2020 auf dem Höhepunkt war, durfte Mila kaum Kontakt zu anderen Menschen haben. In jener Zeit entstand ein Foto, das viral ging und so auch Kate erreichte: Das kleine Kind, das wegen der Chemotherapie kaum noch Haare auf dem Kopf und einen Schlauch in der Nase hatte, küsste seinen Papa durch eine Fensterscheibe. Eine Szene, die der Prinzessin beinahe das Herz zerriss. Nur zu gut konnte sie als liebende Mutter mitfühlen – und wollte der winzigen, tapferen Patientin beistehen, wo sie nur konnte.

Sie nahm zunächst telefonisch Kontakt zu Mila auf, lud sie schließlich im Mai 2021 ins Holyrood Palace in Edinburgh ein, der offiziellen Residenz des britischen Königs in Schottland. Noch im selben Jahr trafen sich die beiden erneut, als Mila bei einem Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey ein Gebet vorlas. Und als Kate vor zwei Jahren erfuhr, dass die kleine Schottin als geheilt galt, schickte sie ihr einen handgeschriebenen Brief. "Catherine ist eine freundliche und fürsorgliche Seele, die sich immer für Mila eingesetzt hat, sowohl während als auch nach ihrer Behandlung", schrieb Mama Lynda Sneddon auf X (ehemals Twitter). Ihre kleine Tochter betrachte die Prinzessin als ihre "beste Freundin".

Umso erschütterter war das Mädchen, als es erfuhr, dass nun auch Kate gegen die tückische Krankheit kämpfen muss. Sofort war klar: Mila will ihrer Freundin etwas zurückgeben, will ihr so liebevoll beistehen, wie die Prinzessin es einst für sie tat. Sie will Kate mit ihrer eigenen Geschichte Mut machen und ihr ganz viel von ihrer in dieser Situation so wichtigen Zuversicht abgeben. Denn wenn Mila es mit nur vier Jahren unter denkbar ungünstigen Bedingungen geschafft hat, gesund zu werden, dann würde es Kate auch schaffen, ganz sicher! Eine optimistische, starke Botschaft, die der Prinzessin gewiss nicht nur zu Herzen geht, sondern ihr auch neue Hoffnung schenkt.