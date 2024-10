Prinzessin Kate: Jetzt plaudert ausgerechnet Bruder James Middleton pikante Familieninterner aus

Vor allem Kates Beziehung zum künftigen Thronfolger Englands machte ihm zu schaffen. Denn zu allem Übel verlor er damit auch noch seine Anonymität. "Plötzlich wurde öffentlich über mich geurteilt. War ich erfolgreich oder ein Verlierer? Das setzt einen unter Druck", erinnert er sich. Heute, so schreibt er, wären die dunklen Wolken verzogen. Das Verhältnis zu Kate und Pippa besser als jemals zuvor: "Es war wunderbar zu sehen, wie sie Mütter wurden und so hingebungsvoll und stark sind. Ich habe Ehrfurcht davor. Ich hatte das Glück zu sehen, wie meine Schwestern es gemacht haben, und habe Tipps mit auf den Weg genommen – einige nehme ich an, und bei anderen denke ich: 'Hmm…‘", scherzt er. Für seinen Sohn (1) freut es ihn aber sehr, dass die Familie so groß und kinderreich ist: „"Er hat das Glück, ältere Cousins zu haben, die ihn jetzt hochheben und ihm Dinge zeigen können, und wenn er erwachsen wird, werden sie in der Lage sein, auf ihn aufzupassen." Versöhnliche Worte. Ob Kate jedoch begeistert davon ist, dass erneut intimste Familien-Geheimnisse veröffentlicht werden, ist eher unwahrscheinlich.