Prinzessin Kate: Jetzt verrät sie Williams ungewöhnliche Essensgewohnheiten!

Kate und William sind dafür bekannt, es auch mal entspannt angehen zu lassen und gerne Essen zu bestellen. In einem Interview mit BBC Radio 1 im Jahr 2017 plauderte Kate aus, dass sie ihr Essen meist abholen lassen – und fügte humorvoll hinzu: "Nicht wir selbst!" Während Kate scharfe Gerichte liebt, ist William eher zurückhaltend, was Gewürze angeht. In einem Gespräch mit dem ehemaligen Fußballspieler Peter Crouch (43) im Jahr 2020 verriet William, dass er es beim Curry lieber mild mag und sich für ein Chicken Masala entscheidet.