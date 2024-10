Prinz William: Sohn George taucht in aufregendes Hobby ein

Der 42-Jährige besuchte in dieser Woche das Schwimmbad Birtley Community Pool in England, wo er unter anderem auf die Olympiaschwimmer Adam Peaty (29) und Tom Dean (24) traf. Prinz William hatte schon immer eine Leidenschaft für das Wasser. Während seiner Zeit am Eton College und an der University of St Andrews schwamm er regelmäßig und spielte leidenschaftlich Wasserball.

Doch William ist nicht der Einzige, von dem George eine solche Leidenschaft vererbt bekommen hat. Denn Prinzessin Kate Middleton (42) liebt es, im kalten Wasser zu schwimmen – dies sei wohl eines ihrer liebsten Fitnesshobbys, wie sie im Podcast "The Good, The Bad & The Rugby" erzählte. "Je kälter, desto besser. Ich liebe es total!" Ihr Mann hingegen sei wohl kein großer Fan des Kaltschwimmens. Er soll zu ihr sogar einmal gesagt haben, dass sie verrückt sei, im Dunkeln zu schwimmen, während es regnete.

Trotz ihrer unterschiedlichen Vorlieben scheut sich das Ehepaar nicht, neue Dinge gemeinsam auszuprobieren. So unternahmen William und Kate während einer königlichen Tour im Jahr 2022 einen Tauchausflug durch die Karibik. Davon teilten sie auf Instagram sogar ein Video. "Am Sonntag hatten wir das Glück, Zeit mit Tauchen am South Water Caye zu verbringen, direkt über dem spektakulären Belize Barrier Reef," schrieben die beiden unter ihrem Post.