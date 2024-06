Prinzessin Kate: Meghan schießt sich ins Aus! "Wie kann man nur so geldgeil sein?"

Was für eine Sensation! Nicht einmal der Palast soll bis kurz vor den Feierlichkeiten gewusst haben, ob die Prinzessin an der "Trooping the Colour"- Militärparade teilnimmt oder nicht. Doch Kate kam – und machte damit deutlich: Mir kann keiner was, der Krebs schon gar nicht! Nur in den USA werden die Bilder der triumphierenden Kate mit gemischten Gefühlen aufgenommen.