Kate Middleton: Hochzeitskleid von Prinzessin Kate – alle Geheimnisse gelüftet

Das Design im Stil der 1950er Jahre sorgte für einen echten Wow-Moment. Auch die Royal-Fans waren von dem Anblick Kates so hin und weg, dass von dem Brautkleid weltweit unzählige Kopien angefertigt und verkauft wurden. Doch was macht das Kleid der Ehefrau von Prinz William so besonders? Wir machen den Fakten-Check!

Die langärmlige, bodenlange Hochzeitsrobe der einstigen Herzogin betört vor allem durch zarte Spitze, einen subtilen V-Ausschnitt, sowie einer trägerlosen Corsage mit herzförmigem Ausschnitt für eine betonte Taille mit anknüpfendem Prinzessinnenrock. Der Mieder, Rock und Unterrockbesatz besteht aus handgemachter englischer Spitze und französischer Chantilly-Spitze. Der Hauptteil des Kleides ist aus elfenbeinfarbigem und weißem Seiden-Gazar. Die Schleppe, die Catherines Schwester Pippa Middleton bis zum Altar trug, misst ganze 2,70 Meter.