Prinzessin Kate: Nach Krebs-Genesung - Geht jetzt alles zu schnell?

In den kommenden Monaten stehen für Kate wichtige royale Ereignisse an. Besonders der Volkstrauertag am 10. November sowie das "Together at Christmas"-Weihnachtssingen in der Westminster Abbey im Dezember stehen auf ihrer Agenda. Ob sie diese Termine wahrnehmen kann, bleibt abzuwarten. "Eine endgültige Entscheidung wird erst kurz vor den Veranstaltungen getroffen", betonen Insider:innen.

Zusätzlich ist Kate daran interessiert, das jährliche Weihnachtsfest mit der Königsfamilie zu feiern und das traditionelle Walkabout am ersten Weihnachtstag zu begleiten. Auch der verschobene Rom-Besuch, der ursprünglich für das Frühjahr 2024 geplant war, könnte im neuen Jahr nachgeholt werden – je nachdem, wie sich Kates Gesundheitszustand entwickelt.