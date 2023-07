Prinzessin Kate: Schulden-Drama! "Sie hat mich einfach betrogen!"

Vor allem von Kates Mutter Carole sind die ehemaligen Geschäftspartner enttäuscht. "Ich habe ihr als Schwiegermutter des zukünftigen Königs vertraut, und sie hat mich einfach betrogen", schimpft Sultani Gas, der "Party Pieces" mit Helium für Ballons belieferte und bis heute auf seiner Forderung von knapp 24.000 Euro sitzen blieb. Auch andere Lieferanten des Online-Shops melden finanzielle Einbußen. Insgesamt steht die Firma mit umgerechnet mehr als drei Millionen Euro in der Kreide. Besonders bitter für die Gläubiger: Die Middletons, die bereits vor einiger Zeit einem Management-Team das Tagesgeschäft überlassen hatten, genießen ihr Leben sorgenfrei in einer 5,4 Millionen-Villa in London.