Prinzessin Kate: Jetzt bangt sie um ihren Bruder

Kate und James haben ein sehr inniges Verhältnis. Aber ihr kleiner Bruder leidet seit Jahren an Depressionen, ist in Therapie. Sein Leben bekommt er nicht so recht auf die Reihe. Abgebrochenes Studium, gescheiterte Versuche, sich mit einer Kuchen- oder Marshmallow-Firma selbstständig zu machen. Sein einziger Trost und Halt war 15 Jahre lang seine Cockerspaniel-Hündin: "Ella habe ich mein Leben zu verdanken. Sie war der einzige Grund, weshalb ich morgens aufgestanden bin", verriet James in einem Interview.