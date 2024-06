Prinzessin Kate: "Sorgen und Ängste" - Eine Expertin äußert sich

Am vergangenen Samstag, 15. Juni, nahm Prinzessin Kate (42) an der Militärparade "Trooping the Colour" zu Ehren von König Charles III. (75) teil. Hiermit zeigte sie sich zum ersten Mal seit ihrer Krebsdiagnose in der Öffentlichkeit.

Ihr Erscheinen bei den Feierlichkeiten machte die Prinzessin nur wenige Stunden vorher auf Instagram bekannt. "Ich freue mich darauf, an diesem Wochenende mit meiner Familie an der Königsgeburtstagsparade teilzunehmen", erklärte die 42-Jährige. Weiterhin enthüllte Kate in dem Post, dass sie "hoffe, im Laufe des Sommers an einigen öffentlichen Auftritten teilnehmen zu können", gleichzeitig aber auch wisse, dass sie noch "nicht über den Berg" ist. "Ich lerne, geduldig zu sein, besonders in Zeiten der Ungewissheit. Ich nehme jeden Tag, wie er kommt, höre auf meinen Körper und gönne mir die dringend benötigte Zeit, um zu heilen."