Prinzessin Kate: Traurige Nachricht! Jetzt kann sie nur noch hoffen

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael betreibt Kates Mutter Carole den Online-Shop "Party Pieces", der jede Feier zum unvergesslichen Event zu machen verspricht. Doch wer an der Supermarktkasse auf die Preise achten muss, wird wohl kaum bei dekorativen Schnickschnack zuschlagen, selbst wenn er mit beispielsweise knapp 5 Euro für einen 90 Zentimeter großen Helium-Ballon relativ erschwinglich ist. Laut "The Telegraph" leidet das Unternehmen der Middletons unter der Wirtschaftskrise, 2021 machte die Firma einen Verlust in Höhe von umgerechnet etwa 325.000 Euro. Derzeit vertiefen vor allem Schwierigkeiten mit Lieferanten die Sorgenfalten auf Caroles Stirn. Ein Sprecher bestätigte, dass man aktuell auf der Suche nach Investoren sei, angeblich sollen bereits Verkaufsgespräche laufen.

Auch interessant:

Beben im Palast! Charles ist zu krank für die Krone. Alle Einzelheiten erfahrt ihr hier im Video: