Prinzessin Kate: Trauriger Abschied! Sie sagt Lebewohl

In der "Sunday Times" sprach Kates Bruder James Middleton nun offen über den Tod seiner Hündin Ella. "Sie zu begraben – das war das Schlimmste", berichtete er, nachdem er vier Stunden gebraucht habe, um das Grab für seine verstorbene Hündin zu schaufeln. Doch auch in dieser schweren Zeit war Prinzessin Kate für ihn da und nahm ebenfalls an der Trauerfeier teil, denn auch bei ihr hatte Hundedame Ella wohl einen besonderen Platz in ihrem Herzen, wie er weiter berichtet: "Die ganze Familie kam, um sich von ihr zu verabschieden. Ich kann nicht für sie sprechen, aber ich glaube, sie hat auch ihr Leben beeinflusst".

