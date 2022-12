Prinzessin Kate & Prinz William: King und Queen! Eine unerwartete Wende beschert ihnen die Krone

Geplant war dies zu diesem frühen Zeitpunkt ganz sicher nicht. Der "ewige" Thronfolger hatte doch so viele Pläne, die er in den kommenden Jahren umsetzen wollte. Und auch Kate und William wollten sich zunächst noch auf ihr wachsendes Familien-Glück konzentrieren.

Doch Charles hat einfach keine andere Wahl mehr, da seine Ehe mit Camilla für alle gläubigen Engländer keine Gültigkeit besitzt. Als geschiedene Frau konnte und kann Camilla Charles nicht kirchlich heiraten. Und eine britische Heiratsvorschrift von 1836 verbietet Royals eine nur standesamtliche Vermählung. Dutzende Anwälte suchten in den letzten Wochen intensiv nach einem Schlupfloch in den alten Gesetzen. Doch all ihre Mühen waren vergebens!

Herz oder Krone – Charles musste sich wohl entscheiden. Er hat offenbar gewählt. Ohne Camilla, als Königin an seiner Seite, wird er wohl auf den Thron verzichten und überlässt ihn Kate und William. Keineswegs eine schlechte Entscheidung! Wenn man ganz ehrlich ist, dann ist die Prinzessin sowieso schon längst die Königin der Herzen und auch William ist beim Volk beliebter als sein Vater. Sie sind bereit! Da ist die geplante Krönungszeremonie am 6. Mai 2023 also reinste Formsache.