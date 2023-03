Prinzessin Kate & Prinz William: Wundervolle Neuigkeiten aus dem Palast! In zwei Monaten ist es soweit

Sie haben sich stets zurückgehalten. Es gab so vieles, dass Kronprinz William und Prinzessin Kate zu den schlimmen Anschuldigungen von Bruder Harry sagen wollten. Doch sie hielten sich eisern an das Familienmotto: Nichts erklären, niemals beschweren. Keine Klage kam über ihre Lippen, stattdessen gingen sie fleißig ihren Aufgaben nach. Am Krönungswochenende im Mai erhalten die beiden Royals nun die Belohnung dafür. Nicht nur König Charles III., auch sie werden gebührend gefeiert!

Natürlich sollen Kate, William und ihre Kinder während der Zeremonie am Samstag in der ersten Reihe in Westminster Abbey sitzen. Hautnah werden sie erleben, wie König Charles vom Erzbischof von Canterbury, dem geistlichen Oberhaupt der Kirche Englands, gesalbt, gesegnet und gekrönt wird.