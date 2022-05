Prinzessin Madeleine: Babybauchfoto! Sie ist überglücklich

Prinzessin Madeleine und Sofi Fahrman verbindet schon seit Jahren ein enges Band der Freundschaft! So war die Modejournalisten auch an der Seite von Madeleine, als ihre Verlobung mit Jonas Bergström im Jahr 2010 in die Brüche ging! Und auch in anderen Bereichen war Sofi stets eine treue Begleitung an Madeleines Seite und unterstützte sie bei all ihren Lebensschritten! Nun kann Madeleine ihrer engsten Freundin ein Stück Unterstützung zurückgeben! Sofi erwartet nämlich mit ihrem Ehemann Filip Engelbert ein kleines Baby! So teilt die 42-Jährige via "Instagram" ein zuckersüße Schwangerschaftsfoto, auf dem sie über beide Ohren strahlt. Für Madeleine sicherlich ein ganz besonderer Moment! Schließlich ist es kein Geheimnis, dass die Tochter von Königin Silvia eine waschechte Kindernärrin ist. Ob wir wohl bald ein gemeinsames Foto von Madeleine und Sofi zu Gesicht bekommen? Wir können gespannt sein!