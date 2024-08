Prinzessin Madeleine: Enormer Druck! In Schweden wendet sich das Blatt

In Florida hatte sie ihre Privatsphäre. Auf 650 Quadratmeter Wohnfläche in Miamis Bestlage konnte sie diese am Pool und unter Palmen genießen. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Immobilie soll für rund 6.995.000 Dollar (6.491.639 Euro) verkauft worden sein, so die Nachrichtenagentur "Dana Press".

In Schweden weht ein anderer Wind. Jetzt muss die Dreifach-Mutter ständig aufs royale Parkett – und das wohl oft ohne Ehemann Chris (50). Der Geschäftsmann und Investmentbanker ist wegen seines Jobs oft unterwegs.

Für ihn soll der Umzug nach Schweden auch nicht leicht gewesen sein. Sein Business musste er in den Staaten zurücklassen. Und nicht nur das - das königliche Leben ist ihm nicht geheuer. Deswegen verzichtete er auch damals bei der Hochzeit mit Madeleine im Juni 2013 auf den royalen Titel.

Die Mehrfachbelastung als Mutter und Prinzessin, die eigentlich viel lieber privat bleiben möchte, ist hart. Doch sie möchte allen Aufgaben gerecht werden. Aber für ihre Psyche ist dieser Zustand sicher ein Höllentrip!