Prinzessin Madeleine: Polizeieinsatz im Familienurlaub! Ehemann Chris sah es nicht ein zu helfen

Was war bloß passiert? Die Königsfamilie unternahm einen Bootsausflug, doch so lustig wurde die Seefahrt nicht: Im Ort Sandvik wollte sie anlegen, König Carl Gustaf (77) stand dabei selbst am Steuer auf der Kommandobrücke. Dann das Ärgernis: Ihr üblicher Anlegeplatz war bereits belegt. Der Hafenmeister lotste sie zu einer kleineren Anlegestelle. Doch da nahm das Drama so richtig seinen Lauf!