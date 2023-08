Prinzessin Madeleine & Chris O'Neill: Unerträglicher Ego-Trip! Er macht ihr Glück zunichte

Königin Silvia hatte sich so sehr darauf gefreut, ihre abtrünnige Tochter und die drei Enkel wieder bei sich zu haben. Auch eine Wohnung war schon gefunden: Madeleine und ihre Familie sollten in den königlichen Hofstall in Stockholm ziehen. Er ist zu edlen Appartements umgebaut worden. Und anscheinend liegt genau da das Problem.

Wie es heißt, empfinde Ehemann Chris O'Neill diese Wohnung als nicht standesgemäß. Ihm sei das süße Leben in seiner riesigen Villa in Florida lieber. Ob seine Frau und die Kinder das ebenso sehen? Silvia sagte vor ein paar Monaten noch: "Die Kinder freuen sich riesig darauf, sie sprechen Schwedisch und lieben Schweden." Jetzt ist die Enttäuschung bei allen groß, dass der Umzug auf Eis liegt. Bei allen – außer Chris. Denn der Ehemann von Prinzessin Madeleine hat mal wieder seinen Willen durchgesetzt...