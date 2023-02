Prinzessin Märtha Louise: Herzzerreißende Beichte! Der Schmerz holt sie ein

Der Schmerz holt Märtha ein

"Als ich Teenager war, dachte ich, alle hassen mich, weil alle die ganze Zeit so negativ schrieben", erinnert Märtha sich zurück. Im Fall ihres Ex-Mannes hätten viele Medien erst zu spät gemerkt, dass sie eine Grenze überschritten hatten. "Seine geistige Gesundheit hing stark davon ab, dass er so viel in den Medien war. Aber ich behaupte nicht, dass irgendjemand daran schuld ist. Es kommt immer darauf an, wie man die Dinge sieht."

Und als wäre der Schmerz der Vergangenheit noch nicht schlimm genug, muss Märtha sich auch noch heftig für die Aussagen ihres Verlobten Durek Verrett kritisieren lassen. Dieser sorgt mit seinen skurrilen Aussagen nämlich immer wieder für Aufsehen. Doch davon will sich die Prinzessin nicht irritieren lassen. "Ich stehe nicht für alles, wofür er steht", erklärt sie selbstbewusst, nimmt ihn im gleichen Atemzug jedoch auch in Schutz... Ob sie nach all dem Drama bald wohl endlich zur Ruhe kommen kann?