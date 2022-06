Prinzessin Märtha Louise: Ihr zukünftiger Ehemann will nur ihr Geld

Märthas Gefühle für Durek sind offensichtlich: Total verliebt himmelt sie den Mann an ihrer Seite an, kann ihr Glück kaum fassen. Doch Dureks Vergangenheit lässt Zweifel an seinen guten Absichten aufkommen: Schon vor ein paar Jahren erzählte er, dass ihm seine Mutter in jungen Jahren vorhersagte, dass er einmal in die norwegische Königsfamilie einheiraten würde. Er und Märtha seien Seelenverwandte. Böse Zungen behaupten jedoch immer wieder, dass es Durek vor allem um seinen gesellschaftlichen Aufstieg geht …