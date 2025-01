Prinzessin Mette-Marit: Am Ende! Sie zerbricht am Skandal um Sohn Marius

Ihr Belastungs-Level ist eh schon hoch, durch ihre chronische Lungenerkrankung und Verantwortung durchs Volk. Die Schlagzeilen um ihren Sohn, das wochenlange Versteckspiel, brachten nun das Fass zum Überlaufen. Als Prinzessin kann Mette nicht ewig vor der Öffentlichkeit weglaufen, in den letzten Tagen musste sie deshalb wieder Termine wahrnehmen. Tapfer, versuchte sie das Drama wegzulächeln– doch die 51-Jährige ist kein Roboter.

Beim Weihnachtskonzert in einem Seniorenkonzert wurde Mette von ihren Gefühlen übermannt. Einige Tage später ließ sie bei einem Gottesdienst für Ehrenamtliche erstmals tief in ihre Seele blicken, betonte, die Wichtigkeit von Familie und Zusammenhalt: "Die Sicherheit und Verankerung, die Traditionen uns geben. Besonders in unruhigen Zeiten. Sowohl in unserem Leben als auch in der Welt." Unruhig startet leider das neue Jahr. gerade tauchten schreckliche Audioaufnahmen aus der Gewalt-Nacht auf, in der Marius seiner Ex droht: "Ich werde dein Leben ruinieren. Ich will, dass du stirbst!" Wieder neue dramatische Ereignisse, die Mette erst einmal verarbeiten muss…