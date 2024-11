Marius Borg Høiby: U-Haft! Der Polizeibericht verrät grausame Details

Wie der norwegische TV-Sender TV2 berichtet, soll Marius seine damalige Freundin über einen Zeitraum von neun Monaten "körperlich und seelisch misshandelt haben". Dabei handelt es sich um die Frau, die Marius am 4. August in seiner Wohnung in Oslo angriff und daraufhin festgenommen wurde. Nachdem das an die Öffentlichkeit geraten war, meldeten sich weitere Opfer. Inzwischen sind es insgesamt fünf Frauen, die dem Royal-Spross Dinge vorwerfen.

Diese "Dinge" sind jetzt bekannt: Marius soll die Frauen geschlagen, geschubst, angespuckt und gewürgt haben. Dazu soll er immer wieder aggressiv in dem Beisein seinen Freundinnen gewesen sein und vor ihnen mit einem Messer hantiert haben. Neben körperlichen Misshandlungen kamen auch noch psychische dazu.