Prinzessin Mette-Marit: Bilder aufgetaucht! Die Wahrheit über ihren Gesundheitszustand

Hoher Besuch in Stockholm! Das norwegische Kronprinzenpaar stattete seinen schwedischen Kollegen am Wochenende einen Besuch ab. Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon residierten auf Schloss Haga an und begleiten Victoria und Daniel drei Tage bei offiziellen Auftritten.

Da Mette-Marit an einer schweren Lungenerkrankung leidet, die ihr den Alltag schwer macht, stellt sich die Frage: Sind die vielen Termine vielleicht zu anstrengend für sie?