Prinzessin Mette-Marit: Krone in Gefahr! Wird sie nie Königin?

In Norwegen formiert sich daher Widerstand. Viele Menschen stellen offen infrage, ob Mette-Marit eines Tages Königin werden sollte. Zu schwer wiegt für sie die aktuelle Belastung des Königshauses. Das Vertrauen in Mette-Marit scheint beschädigt. Dabei wünschten sich viele in ihr eine starke, mitfühlende Monarchin. Eine Königin, die Nähe zeigt – und Verantwortung übernimmt! Doch aktuell ist diese Hoffnung in weite Ferne gerückt.