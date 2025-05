Prinzessin Mette-Marit: Skandal! Kommt Sohn Marius ungeschoren davon?

Dem 28-Jährigen werden mehrere Sexualstraftaten und Körperverletzung vorgeworfen. Doch die Aufarbeitung der Fälle kommt scheinbar nur schleppend voran. Gerade erst hat sein berühmtestes mutmaßliches Opfer, die norwegische Moderatorin Linni Meister (39), öffentlich geklagt: "Warum passiert nichts weiter? Das macht mich wütend!" Statt in Untersuchungshaft zu sitzen, tourt Lebemann Marius durch Europa. "Er reist von Land zu Land, um zu feiern. Das Einzige, was er gerade beweist, ist, dass es ihm egal ist", so Linni. "Marius nimmt nichts ernst, für ihn ist alles wie ein Spiel."