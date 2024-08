Prinzessin Mette-Marit: Verliert sie jetzt endgültig ihren Sohn?

"Die psychische Gewalt war für mich die brutalste." Und auch Nora Haukland, mit der Mettes Sohn bis 2023 zusammen war, legte jetzt in einem Interview nach: "Diese Beziehung war nicht gut für mich, obwohl er viele guten Seiten hatte. Aber wenn die Zeiten schlecht waren, waren sie wirklich schlecht." Für Mette müssen all diese Aussagen zutiefst erschütternd sein – zumal sie sich in einer unerträglichen emotionalen Position wiederfindet: Einerseits ist sie entsetzt über ihren Sohn, gleichzeitig macht sie sich schreckliche Sorgen um ihn. Sie soll auch Kontakt zum Opfer gesucht haben, bei dem es sich um die Surferin Rebecca Helberg Arntsen handeln dürfte, mit der Marius seit einigen Wochen zusammen war. Hat sie danach vielleicht ihrem Sohn ins Gewissen geredet? Jedenfalls übermittelte Marius nur Tage später dem norwegischen öffentlichrechtlichen TV-Sender NRK eine schriftliche Erklärung, in der er zugibt, "nach einem Streit" und "unter Kokain-Einfluss" seine Freundin verletzt und Gegenstände zerstört zu haben.