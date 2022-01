Prinzessin Sofia & Carl Philip: Jaa, es wird ein Mädchen!

Es soll ein Mädchen werden

Als sie mit Ehemann Carl Philip in den Saal spaziert kam, sahen alle zuerst auf den modernen Pony, den sich die Prinzessin hat schneiden lassen. Sehr cool sieht ihre Frisur aus. Aber als alle von diesem neuen Look genug Notiz genommen hatten, rückte sofort etwas anderes in den Fokus. Denn obwohl Sofias Kleid so weit geschnitten war, zeigte sich darunter doch der Ansatz eines kleinen Bäuchleins.

Sofort fing das Getuschel an. Und nun verbreitet sich das, was zunächst ein Geheimnis bleiben sollte und nur ein schönes Gerücht war, in ganz Schweden: Sofia und Carl Philip werden wieder Eltern! Und dieses Mal soll es ein Mädchen werden! Damit hat so schnell niemand gerechnet. Im März feiert ihr jüngster Sohn Julian gerade erst seinen ersten Geburtstag. Doch das Paar hat ja stets begeistert betont, dass beide Kinder lieben und eine große Familie haben wollen. Gesagt, getan.

Schon jetzt geht es in der Villa Solbacken in Stockholm turbulent zu. Die großen Jungs Alexander (5) und Gabriel (4) machen von morgens bis abends ordentlich Krach. Sie scheinen unendlich viel Energie zu haben. Sofia bleibt in all dem Trubel stets die Ruhe selbst – und auch, wenn es noch so laut und wild zugeht, genießt sie jeden Moment ihres Mama-Daseins. Nach drei Jungs nun eine Tochter zu bekommen – damit erfüllt sich ihr größter Traum.

Genau ein Zimmer ist in der ersten Etage ihres Zuhauses noch frei. Dort soll nun bald die kleine Prinzessin einziehen. Und zum ersten Mal schaut Sofia nicht nach blauen Wandfarben und Betten in Rennautoform, sondern darf ein rosafarbenes Himmelbett wählen und Kuschelfiguren wie Feen und Einhörner besorgen.

Auweia! Prinzessin Diana verfiel dem Charme eines windigen Hochstaplers: