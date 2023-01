Victoria & Daniel von Schweden: Plötzlich ist von Scheidung die Rede!

Schockierende Scheidungs-Gerüchte

"Es werden Behauptungen über Betrug in der Beziehung und eine bevorstehende Scheidung verbreitet. Normalerweise äußern wir uns nicht zu Gerüchten und Spekulationen. Um unsere Familie zu schützen, möchten wir jedoch ein für alle Mal klarstellen, dass die Gerüchte, die jetzt verbreitet werden, völlig unbegründet sind", hieß es in einem Statement der beiden. Doch jetzt tauchen die schockierenden Scheidungs-Gerüchte wieder auf! Offenbar kommt jetzt die ganze Wahrheit ans Licht.

In einer TV-Doku ließ die Hofsprecherin Margareta Thoen wissen: "Das ging etwa 14 Tage lang so. Wir erreichten eine Art Siedepunkt, als wir feststellten, dass diese Gerüchte – falsche Gerüchte –, die vor allem in den sozialen Medien kursierten, eine neue Wendung nahmen und nicht mehr aufhörten." Der Hof musste also reagieren. Victoria und Daniel sahen und sehen sich in eine Ecke gedrängt.

Bislang führten die zwei eine skandalfreie Ehe voller Liebe. Wer ist es nur, der ihnen schaden will?

Immer wieder ist bei Victoria von Schweden und ihrem Daniel von Scheidung die Rede: