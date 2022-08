Prinzessin Victoria: Doppelte Glücksnachricht! Schon im Winter ist es soweit

Victoria ist bereit für ihre große Aufgabe

Der Gedanke, das Zepter noch zu Lebzeiten weiterzugeben, liegt bei König Carl Gustaf nahe. Aus seiner Amtsmüdigkeit machte er nie einen Hehl. "Es ist anstrengend, immer die Führungsfigur für sein Land zu sein", sagte er bereits früher. Doch wann will er abdanken? Es gibt einen Geheimplan, und der wird, je älter Carl Gustaf wird, aktueller. Und der Grund dafür heißt Silvia.

Obgleich es in der royalen Ehe nicht immer leicht war und vor allem der König viele Fehler machte, sind sich die beiden heute wieder so nah wie damals, als sie sich das Ja-Wort gaben. Carl Gustaf will die Zeit, die ihm noch bleibt, ganz seiner Frau widmen. Royale Pflichten müssen zurückstehen.

Zudem weiß er natürlich auch, dass Kronprinzessin Victoria weitaus beliebter ist als er selbst. Und so ist es sowohl für ihn als auch für das schwedische Volk die richtige Entscheidung, die Krone schon bald an Victoria weiterzugeben. Die Prinzessin ist bereit für ihr große Aufgabe. "Ich werde mit Stolz das Amt in die Zukunft führen", sagte sie einmal.

Und ein Datum gibt es angeblich auch schon: Wie in Schweden gemunkelt wird, will Carl Gustaf seine Abdankung am 15. September dieses Jahres bekanntgeben. An diesem Tag im Jahr 1973 wurde er gekrönt. Danach beginnt ein neues Leben. Für ihn selbst, für Silvia, aber vor allem natürlich für eine Person: Königin Victoria.

