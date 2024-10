Promi BB-Daniel rechnet mit Sarah Wagner ab!

Daniel hält Sarah für absolut fehlbesetzt in einer Show wie Promi Big Brother. „Vielleicht ist sie auf TikTok ganz lustig, aber das reicht hier nicht. In diesem Format musst du aktiv sein und sie war nur passiv“ Damit trifft er wohl den Nerv vieler Zuschauer, denn auch in einer aktuellen Umfrage von Promiflash belegt Sarah nur den letzten Platz: gerade mal 2,2 Prozent der Fans wünschen ihr den Sieg.