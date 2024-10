Elena Miras: Die große Abrechnung nach Promi Big Brother!

Am vergangenen Freitag verließ TV-Star Elena Miras (32) den "Promi Big Brother"-Container unter dramatischen Umständen: Sie erlitt einen Schwächeanfall und musste in eine Klinik gebracht werden! Laut "t-online" habe Sat.1 bekanntgegeben, dass es ihr inzwischen besser gehe, sie jedoch nicht zur Show zurückkehren könne. Jetzt hat sich Elena zurückgemeldet und berichtet, wie es ihr derzeit geht und was sie so alles durchmachen musste.