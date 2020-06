Promi-BB: Das sind die fünf Finalisten!

Am Tag vorm Finale von Promi-BB wurde aus der angeblichen Harmonie-WG eine echte Zoff-Gemeinschaft, denn die Bewohner zeigten ihr wahres Gesicht in einer Nominierung, die es in sich hatte. Die beiden Top-Favoriten um den Sieg, Aaron Troschke und Hubert Kah, standen sich im direkten Voting gegenüber letzterer musste am Ende gehen.