Promi Big Brother: Alexandra Rietz ist in Paul Janke verliebt!

Nun spricht Ex-Mitbewohnerin Liz Baffoe in der PBB-Liveshow das aus, was viele schon längst vermutet haben: "Alex ist in Paul verliebt. Das ist einfach ein Fakt!"

Schon im PBB-Sprechzimmer hat Alexandra Rietz immer wieder vom elf Jahre jüngeren Ex-Bachelor geschwärmt: "Ich hab zu Paul schon einen sehr, sehr engen Draht. Eine starke Verbindung. Paul ist auf jeden Fall 'ne Schnitte." Ob Paul Janke jedoch auch an der TV-Kommissarin interessiert ist, oder sich einfach nur gerne von ihr übers Haar streichen lässt, ist fraglich.

Liz Baffoe rechnet den beiden jedenfalls keine großen Chancen für eine Beziehung aus, wie sie im Interview mit "sixx" verriet. Einen ersten gemeinsamen Shitstorm dank Promi-BB haben Alex und Paul ja schon überstanden. Und Krisen schweißen ja bekanntlich zusammen...