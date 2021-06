Promi Big Brother: Die nächsten Kandidaten wurden enthüllt!

Demnach soll Influencer Dominic Harrison zu den Kandidaten gehören. In den sozialen Netzwerken ist der 29-Jährige extrem erfolgreich und hat rund eine Million Follower - damit gehört er zu den bekanntesten Web-Stars in Deutschland. Mit seiner Familie wanderte er nach Dubai aus. Vor wenigen Tagen kehrte er nach Deutschland zurück und wohnt nun in München. Zudem soll auch Paco Steinbeck bei "Promi Big Brother" dabei sein. Bekannt ist er durch die RTL-Trödelshow "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal“.

