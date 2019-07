Promi Big Brother: Enthüllt! Diese Bachelor-Kandidatin zieht ein

Reddit this

Der "Promi Big Brother"-Container wird immer voller! Erst kürzlich wurde bekannt, dass " "-Star Janine , Fernseh-Detektiv Jürgen Trovato und Schauspielerin Sylvia Leifheit dabei sind. Jetzt wird der nächste Name in den Topf geworfen…

Zieht diese "Bachelor"-Zicke in den "PBB"-Container?

Laut "Promiflash" soll auch Ex-"Bachelor"-Kandidatin Eva Benetatou mit von der Partie sein. Eva kämpfte in der letzten Staffel um das Herz von . Doch im großen Finale ging sie leer aus. Für Eva ein Unding! Nach der Ausstrahlung rechnete sie knallhart mit dem Rosenkavalier ab. "Man ist natürlich verletzt, weil man sich dieser Person einfach öffnet und sich fallen lässt. Ich weiß nicht, ob du Jenny über das Ganze weißt, über unser Dreamdate. Ich weiß nicht was Andrej so erzählt hat, wie intensiv das war...", giftete sie beim anschließenden Talk.

Andrej Mangold: Jetzt rechnet er mit Eva ab!

Und Andrej? Der war völlig entsetzt! "Ich fand es wirklich unangebracht. Das hat schlechten Stil bewiesen. Wir hatten uns davor auch schon in einem privaten Rahmen ausgesprochen, weil ich das fair fand. Aber sich dann einfach hinzusetzen und so etwas rauszuhauen, obwohl man weiß, dass die Kameras laufen, geht gar nicht", erklärte er wenig später im Interview mit "Intouch Online".

Ob Eva im "Promi "-Haus wohl noch mehr pikante Details über Andrej auspackt? Ab dem 9. August (20:15 Uhr, Sat.1) wissen wir mehr...

