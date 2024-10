Promi Big Brother: Liebesdreieck! Mike Heiter und Leyla Lahouar treffen auf Elena Miras

Denn Elena will mit Mike im Container eine offene Rechnung begleichen. Dieser redete nach dem Liebes-Aus mehrfach schlecht in der Öffentlichkeit über seine Ex. Vorwürfe, die Elena nicht auf sich sitzen lassen will: "Alles, was über mich gesagt wurde, war eine Lüge. Ich gehe dahin, um das klarzustellen." Gegenüber Sat.1 kündigt Elena bereits an, dass sie "ganz viel Energie, Unterhaltung und Temperament" mit in den Container bringen will. Bei dieser Konstellation wird es an Unterhaltung sicherlich nicht mangeln …

Die 12. Staffel von "Promi Big Brother" startet am Montag, dem 7. Oktober, und ist dann täglich live in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.

Was waren die größten Skandale bei "Promi Big Brother"? Das erfahrt ihr im Video: