Promi Big Brother: Drei neue Kandidaten enthüllt!

Den Sieg streitig machen will ihm auch Jeremy Fragance. Der durchgeknallte Parfum-Influencer kann es kaum erwarten. "'Promi Big Brother' ist geil. Ich liebe Nummer-Eins-Dinge, wie eine goldene Rolex, einen roten Ferrari und 'Promi Big Brother' ist die Nummer Eins in seiner Disziplin. Ich bin auch in meiner Disziplin die Nummer Eins und daher möchte ich mich auch nur mit Nummer-Eins-Dingen identifizieren", sagt er siegessicher.