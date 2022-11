"Promi Big Brother": Jetzt ist es raus! Das sind alle 12 Teilnehmer

Der zweite Schwung an Kandidaten, der sich den Aufgaben von "Big Brother" ab dem 18. November stellen wird, sind die ehemalige "DSDS"-Kandidatin und Reality-Sternchen Tanja Tischewitsch, Ex-"Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan, Homeshopping-Moderatorin Diana Schell, Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann und die ehemalige "Are You The One"-Teilnehmerin und Influencerin Walentina Doronina.

Drama ist bei dieser Mischung an Kandidaten bestimmt garantiert!