Promi Big Brother: "Psychoterror"! Fans sind entsetzt

Nachdem Sport-Kommentator Jörg Dahlmann wegen einer Entscheidung, die er treffen musste, in Tränen ausbrach, sind die Promi-BB-Fans geschockt: "Das Spiel geht zu weit. Menschen so zum Weinen zu bringen, ist nicht in Ordnung" oder "Was für einen Psychoterror betreiben die bitte bei Promi BB?", schreiben zwei Zuschauer auf Twitter.

Der Hintergrund: Jörg Dahlmann musste darüber entscheiden, welche Person aus der "Garage" ausziehen soll und damit das "Promi Big Brother"-Haus verlassen soll. Dachte er zumindest. Eigentlich bedeutet der vermeintliche Rauswurf nämlich den Einzug in den versteckten Luxusbereich, das wissen die Bewohner allerdings nicht.

Geht "Promi Big Brother" mit diesen Psychospielchen dieses Jahr wirklich zu weit?

Seht im Video alle Gewinner von "Promi Big Brother" bis 2021!