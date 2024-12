Promi-Büßen: "Emotionale Folter!" Jörg Hansen attackiert Thorsten Legat

Jörg Hansen (46) sorgte beim "großen Promi-Büßen" für Entsetzen. Er behandelte seine Ehefrau Desiree (47) in der Vergangenheit wie "eine willenlose Sexpuppe". In der Sendung gestand er ehrlich: "Ich war ein Monster. Ich habe meine Frau nicht wie einen Menschen behandelt. Das ist etwas, was ich niemals wieder gutmachen kann!" Auch die Konkurrenz war schockiert - besonders Thorsten Legat (56). "Das ist ekelerregend. Das macht man nicht", schimpfte er und stürmte weinend raus. Die Konsequenz: Bei der ersten Nominierung wurde Jörg rausgewählt. Die Rache folgt auf Instagram!