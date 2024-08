Besetzung von "Das große Promi-Büßen" 2024: Diese Teilnehmer sind dabei

Reality-TV-Bekanntheit Christina Dimitriou (32) polarisierte schon in diversen Formaten mit ihrer aufbrausenden und impulsiven Art. Zuletzt sorgte sie in der Show "The 50" für einen Eklat, als Christina Mitstreiterin Cecilia Asoro (28) schubste und ihr sogar gegen die Brust boxte. Die 32-Jährige musste die Show daraufhin verlassen. Beim "großen Promi-Büßen" soll sie nun in der "Runde der Schande" mit ihrer streitsüchtigen Art konfrontiert werden. Wie "Bild" jedoch erfahren haben will, wird sich Christina in der Show schwertun und am Ende nach wenigen Tagen freiwillig nach Hause fahren.

Was jedoch wirklich alles in der kommenden Staffel "Das große Promi-Büßen" geschehen wird, bleibt abzuwarten. Eine Joyn-Sprecherin äußerte sich gegenüber der Zeitung wie folgt: "Welche Promis sich bei Olivia Jones in der 'Runde der Schande' ihren persönlichen Fehltritten stellen und was alles im Camp passiert, sehen die Zuschauer:innen schon im Herbst in der neuen Staffel ‚Das große Promi-Büßen‘ auf Joyn."

Mit welchen Skandalen Emmy Russ vor ihrem "Promi-Büßen"-Einzug 2023 für Aufsehen sorgte, erfährst du im Video: