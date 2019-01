Promi-News aus Hollywood: Neue Liebe für Selena Gomez?

Zur Abwechslung mal schöne Nachrichten von ! Erst vor einigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass sich Selena in eine stationäre Therapie begab, da sie unter einem Nervenzusammenbruch litt. Doch nun die Jubel- !

Selena wird verehrt!

Wie schön! Obwohl erst kürzlich darüber berichtet wurde, dass es Selena momentan wieder schlechter gehen soll -ihre Freundinnen machten sich Gedanken, dass sich Selena etwas antut- scheint Selena nun einen neuen Verehrer zu haben. So erklärt der US-Boxstar Ryan Garcia gegenüber "TMZ Sports": "Sie ist Single, also gib mir eine Chance. Lass mich dich ausführen". Wie süüüß! Sicher könnte sich Selena bei dem 20-Jährigen jedenfalls fühlen. Sein Schnitt: 17 Siege in 17 Kämpfen! In 14 davon schlug er seinen Gegner sogar k.o.! Doch damit nicht genug! Auch von Beziehung ist bereits die Rede...

Selena und Ryan: Ein Paar?

Obwohl Selena immer noch an Justin hängen soll, zeigt sich Ryan absolut selbstbewusst. So entgegnet er auf die Aussage des TMZ-Reporters, dass die beiden das wohl hübscheste Pärchen in ganz wären: "Das ist das, was ich sage!" Ob Ryan das Herz von Selena erobern wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!