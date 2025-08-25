"Prominent getrennt": Maskulinitäts-Mythos endet mit 13.500-Euro-Pleite

"Wir sind eine Wursttruppe", fasst Felix das Desaster lachend zusammen – und auch der Rest der Männerrunde nimmt das Scheitern erstaunlich locker. Zurück in der Villa präsentieren sie den Frauen dann sogar eine übertriebene Version ihres "Sprungs aus 30 Metern". Jenni und Laura durchschauen die Show zwar sofort, doch damit nicht genug: Anstatt sich das eigene Versagen einzugestehen, beginnen die Männer darüber zu spekulieren, wie sich die Frauen in ihrer Position angestellt hätten – und kommen zu der Schlussfolgerung, dass das Ergebnis in diesem Fall noch schlechter gewesen wäre. "Wenn wir Frauen so lachend zurückgekommen wären, von dem Game, was wir verkackt haben, die wären hundert Prozent richtig sauer gewesen", hält Jenni klar dagegen und bekommt Zustimmung von ihrer Mitspielerin.