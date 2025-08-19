Streit, Vorwürfe und Eskalation: Adrian & Justyna liefern den nächsten Mega-Zoff bei "Prominent getrennt"
Bei der "Zeit zu zweit" zwischen Adrian Loevenich und Justyna Pralina fliegen die Fetzen – inklusive harter Vorwürfe, Beleidigungen und einem nassen Finale.
Bei Justyna und Adrian lief die "Zeit zu zweit" alles andere als harmonisch ab.
© RTL
Die aktuelle Staffel von "Prominent getrennt" sorgt Woche für Woche für Drama – aber was sich in der neunten Folge zwischen Adrian und Justyna abspielt, übertrifft alle Erwartungen. Eigentlich sollte es ein klärendes Gespräch über ihre Trennung geben, doch stattdessen eskaliert die Aussprache komplett.
Rückblick: So begann die Romanze zwischen Adrian und Justyna
Kennengelernt hatten sich die beiden einst bei "Temptation Island". Aus der Reality-Romanze wurde eine zweijährige Beziehung, die jedoch ein unschönes Ende nahm. Justyna beendete das Liebeskapitel mit einer simplen WhatsApp-Nachricht – für Adrian ein Schlag ins Gesicht. Seitdem haben sich zwischen den beiden jede Menge unausgesprochener Konflikte angesammelt. Nun, als Nachzügler-Pärchen in der "Prominent getrennt"-Villa, müssen die Ex-Partner noch einmal in der "Zeit zu zweit" über ihre emotionale Vergangenheit sprechen. Was bereits als geladenes Gespräch beginnen sollte, endet schließlich in einer regelrechten Schlammschlacht.
"10.000 Volt in den Armen – oben brennt kein Licht"
Adrian wirft Justyna vor, die Beziehung respektlos beendet zu haben. "Ich wollte wissen, warum du mit mir Schluss gemacht hast. Und eine WhatsApp-Nachricht hat mir da nicht gereicht", stellt er klar. Doch anstatt Verständnis zu zeigen, teilt Justyna weiterhin scharf aus. Sie wirft ihm vor, sich nach dem Zusammenziehen verändert zu haben: "Am Anfang warst du perfekt. Du hast dich immer gemeldet, mir zugehört. Aber danach hast du dir gar keine Mühe mehr gegeben. 10.000 Volt in den Armen, oben brennt kein Licht bei dir. Gar nichts brennt da bei dir."
Adrian hingegen trifft Justyna an einem anderen wunden Punkt: "Sie will reisen. Geld verdienen. Richtig, richtig reich sein. Einen reichen Macker haben. Der muss sie auch gar nicht lieben. Hauptsache, er hat Kohle." Für ihn steht mittlerweile fest, dass ihre Lebensvorstellungen nicht zusammenpassen – für sie war er schlicht ein Mittel zum Zweck.
Finale Eskalation – und eine nasse Abkühlung für Adrian
Dass dieses Gespräch kein Happy End findet, wird schnell klar. Stattdessen endet die "Zeit zu zweit" in einem lautstarken Streit, der sogar physisch eskaliert. Justyna behielt recht mit ihrer Prognose: "Dieses Gespräch wird eskalieren." Am Ende wird einer der beiden sogar richtig nass – im wahrsten Sinne des Wortes: Justyna überschüttet Adrian nämlich zum Abschied mit ihrem Prosecco-Glas und lässt ihren Ex ohne Worte an Ort und Stelle sitzen.
Wie geht es bei "Prominent getrennt" jetzt weiter?
Ob Adrian und Justyna jemals einen versöhnlichen Umgang miteinander finden, ist fraglich. Fest steht: Für Unterhaltung sorgt das Ex-Paar in der RTL+-Show allemal. Wie es zwischen den beiden weitergeht, erfahren wir am kommenden Dienstag in der neuen Folge von "Prominent getrennt".