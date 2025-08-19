Adrian wirft Justyna vor, die Beziehung respektlos beendet zu haben. "Ich wollte wissen, warum du mit mir Schluss gemacht hast. Und eine WhatsApp-Nachricht hat mir da nicht gereicht", stellt er klar. Doch anstatt Verständnis zu zeigen, teilt Justyna weiterhin scharf aus. Sie wirft ihm vor, sich nach dem Zusammenziehen verändert zu haben: "Am Anfang warst du perfekt. Du hast dich immer gemeldet, mir zugehört. Aber danach hast du dir gar keine Mühe mehr gegeben. 10.000 Volt in den Armen, oben brennt kein Licht bei dir. Gar nichts brennt da bei dir."