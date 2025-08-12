Beim Gruppenspiel läuft nicht alles nach Plan, und Jonny macht dafür klar die Kandidatinnen verantwortlich. "Guck mal, es ist genetisch, dass wir Männer den Frauen einen Vorteil gegenüber haben. Männer sind einfach leistungsfähiger. Es ist so", erklärt er im Gespräch mit Mitstreiter Adrian Loevenich, der offenbar zustimmend nickt. Ex-Freundin Laura Peuker, die das Gespräch mitbekommt, kann sich ein Lachen kaum verkneifen. Denn: Sie selbst wurde statt Jonny für das Team ausgewählt – und das nicht zuletzt aufgrund ihrer sportlichen Fähigkeiten.