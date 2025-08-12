Sexismus-Skandal in Folge 8 von "Prominent getrennt": Chaos um Jonny & Laura eskaliert
Sexismus-Eklat, Liebesstreit und ein brennendes Symbol – bei Jonny und Laura fliegen in Folge 8 von "Prominent getrennt" die Fetzen.
Jonny Jaspers sorgt bei "Prominent getrennt" mit kontroversen Sprüchen für Aufsehen.
© RTL
In Folge 8 von "Prominent getrennt" kochen die Emotionen so langsam endgültig über – und ausgerechnet Kandidat Jonny Jaspers steht dabei wiederholt im Mittelpunkt. Nachdem er schon in der Vergangenheit mit provokanten Sprüchen aufgefallen war, sorgt er nun mit erneuten sexistischen Aussagen für Empörung.
Jonny Jaspers sorgt bei "Prominent getrennt" für Sexismus-Eklat
Beim Gruppenspiel läuft nicht alles nach Plan, und Jonny macht dafür klar die Kandidatinnen verantwortlich. "Guck mal, es ist genetisch, dass wir Männer den Frauen einen Vorteil gegenüber haben. Männer sind einfach leistungsfähiger. Es ist so", erklärt er im Gespräch mit Mitstreiter Adrian Loevenich, der offenbar zustimmend nickt. Ex-Freundin Laura Peuker, die das Gespräch mitbekommt, kann sich ein Lachen kaum verkneifen. Denn: Sie selbst wurde statt Jonny für das Team ausgewählt – und das nicht zuletzt aufgrund ihrer sportlichen Fähigkeiten.
Heftiger Streit bei der "Zeit zu zweit" eskaliert
Zu allem Überfluss steht für Laura und Jonny in dieser Folge die gemeinsame "Zeit zu zweit" an – und kaum begonnen, eskaliert diese komplett. Jonny zeigt weiterhin kein Verständnis dafür, dass auch weniger intensive Formen von Betrug verletzend sein können. Laura hingegen ist überzeugt, dass er während der Beziehung anderen Frauen näherkam, als er zugibt. Es kommt zum lautstarken Streit, Jonny wirkt aggressiv, bricht schließlich in Tränen aus und beharrt weiterhin darauf, Laura noch immer zu lieben und sie zurückzuwollen.
Als Laura dann offenbart, nach der Trennung mit einem Kollegen aus Jonnys Fußballmannschaft geschlafen zu haben, reicht es ihm endgültig: Er bricht das Treffen vorzeitig ab. Zurück in der Villa eskaliert die Lage erneut: Jonny reißt gemeinsame Bilder von der Wand, Laura bezieht sein Bett neu – auf der Bettwäsche prangen die Worte "Arschloch" und "Fremdgeher". Jonny wirft die Bezüge kurzerhand ins Feuer – eine Szene, die quasi sinnbildlich für ihre zerstörte Beziehung steht.
Yeliz und Jannik müssen gehen – und das Finale rückt näher
Trotz der massiven Spannungen schaffen es Jonny und Laura in die nächste Runde, da sie sich zuvor die Safety erspielen konnten. Für Yeliz Koc und Jannik Kontalis endet das Abenteuer jedoch hier – er kann sich nun endlich vollkommen seiner Bürgermeister-Kandidatur widmen. Das Finale rückt näher, und die Vorschau deutet an: Die Allianzen könnten in der nächsten Folge endgültig zerbrechen.
"Prominent getrennt" läuft immer dienstags exklusiv auf RTL+.