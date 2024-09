"Sommerhaus der Stars": Wer ist getrennt? Diese Paare ereilte der "Sommerhaus"-Fluch

Aus den bereits acht ausgestrahlten Staffeln sind einige Paare nicht mehr zusammen. Auffällig häufig traf der "Sommerhaus"-Fluch dabei die Gewinner-Paare. Ob das in Staffel 9 ebenfalls so sein wird, bleibt abzuwarten. Noch müssen die Paare über ihren aktuellen Beziehungsstatus schweigen. Es gibt aber bereits Gerüchte, dass längst nicht alle Paare weiterhin zusammen sind. So findet sich beispielsweise keinerlei neuer Pärchen-Content von Alessia Herren und ihrem Mann Can auf Instagram. Haben sich die beiden nach dem Abenteuer in Bocholt-Barlo also längst heimlich in die lange Liste der getrennten Paare eingereiht? Das wird sich spätestens beim Wiedersehen zeigen.

Diese Paare aus Staffel 1 bis 8 sind heute getrennt: