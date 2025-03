Lotto Chico: Anzeige seiner Ex! Jetzt muss die Polizei einschreiten

Vor seiner aktuellen Beziehung war Lotto Chico von 2022 bis 2024 mit Polizistin Candice Newgas zusammen. Sie stellte jetzt eine Anzeige gegen ihren Ex-Freund Chico. Der Grund? In einem Twitch-Stream hatte der "Promis unter Palmen"-Kandidat Candice öffentlich beschimpft hatte. "Ich schwöre auf meine Mutter, ich baller sie weg. Dieses dreckige Miststück, Alter. Verpiss dich", gab er damals von sich. Gegenüber "Bild" ließ Chicos Manager jedoch verlauten: "An das spezielle Video [in dem die Beleidigung fiel], kann Chico sich gar nicht erinnern. Die beiden hatten schöne Zeiten und haben auch mal gestritten. Es gab unangebrachte Aussagen von beiden Seiten." Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass gegen den Lotto-Gewinner eine Anzeige wegen Beleidigung besteht. Die Polizei ermittelt.